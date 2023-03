'Cada que se necesite': AMLO sobre hacer otro mitin

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a todos los ciudadanos que estuvieron presentes este sábado en el Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera.

De acuerdo con cifras del gobierno capitalino, la concentración encabezada por el mandatario federal reunió un total de 500 mil personas en el Centro Histórico de la CDMX.

Durante la conferencia mañanera de este lunes, llevada a cabo en el estado de Chiapas, AMLO agradeció y señaló que solo con el pueblo se puede llevar a cabo una verdadera transformación.

López Obrador también dio a conocer que esta clase de concentraciones masivas en el Zócalo de la CDMX se seguirán realizando “cada que se necesite”.

Así mismo defendió que las personas presentes en dicho evento no eran acarreadas, arremetiendo nuevamente contra las marchas del INE.

'No es un grupo de acarreados, que no sabe a qué van o a qué los llevan, los mitines que hacen los que acarrean, sobre todo los del bloque conservador, que se le pregunta a la gente '¿a qué viniste? pues porque el INE no se toca, y eso qué?' y otros casos donde la gente está 'qué haces aquí? pues es que llegaron unos camiones y me trajeron, nos dijeron que viniéramos'”, dijo el presidente.