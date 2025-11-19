Cae autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que este martes fue detenido Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, señalado como uno de los autores intelectuales y líder de la célula criminal que asesinó al alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez.

El funcionario reveló que esta célula opera en Michoacán y es afín al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Durante una conferencia en la SSPC, acompañado por el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, detalló que desde el día del homicidio se desplegaron labores de inteligencia, revisión de cámaras, circuitos cerrados y herramientas tecnológicas que permitieron avanzar en la investigación.

El análisis de un celular recuperado en la escena confirmó que Jorge Armando “N” era quien daba las instrucciones y ordenó disparar contra Manzo, aun cuando el edil estaba acompañado.

Su ubicación fue confirmada en la colonia Centro de Morelia, donde fue detenido en un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales.

“Esta detención representa un paso clave para desarticular la estructura criminal del ataque. No habrá impunidad”, afirmó García Harfuch, quien aseguró que continuarán las investigaciones y habrá más detenciones para desmantelar por completo la red responsable de homicidios, extorsiones y violencia en la región.

El fiscal Torres Piña añadió que el arma usada en el asesinato está vinculada con dos carpetas de investigación por homicidios ocurridos el 16 y 23 de octubre, ya que la huella balística coincide con siete casquillos hallados en la escena.

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante un evento del Día de Muertos. En el ataque resultó herido el regidor Víctor Hugo de la Cruz, ya dado de alta, y fue abatido un joven de 17 años.

Tras el crimen, la viuda del alcalde, Grecia Quiroz, asumió la presidencia municipal el 5 de noviembre, afirmando que el legado de su esposo “está más fuerte que nunca”.

El asesinato llevó al Gobierno federal a activar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia de 12 ejes y más de 100 acciones, con una inversión superior a 57 mil millones de pesos para contener la violencia en una entidad donde operan al menos doce grupos criminales.





