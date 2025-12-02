Cae 'Cali', operador de grupo delictivo 'Comandante Cromo'

Un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) derivó en la detención de Carlos “N”, alias Cali, señalado como presunto integrante de la célula "Comandante Cromo", dedicada a extorsiones, robo y tráfico de droga en la ruta del Tren Interoceánico.

De acuerdo con el comunicado oficial, labores de investigación en un inmueble ubicado en el Rancho El Llano permitieron no solo la captura, sino también el decomiso de armas, equipo táctico y metanfetamina.

Durante el cateo, elementos federales y estatales aseguraron:

6 armas largas

27 cargadores

760 cartuchos útiles

13 chalecos balísticos

19 cascos balísticos

14 pares de botas

Equipo táctico

54 dosis de metanfetamina

Las autoridades precisaron que esta detención representa un golpe directo a la estructura encabezada por Iván Sánchez Santiago, alias "Cromo", considerado objetivo prioritario desde abril de 2024.

Más de un año de operativos contra células criminales

Por otra parte, el despliegue contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía de Oaxaca.

De acuerdo con estas instituciones, entre abril de 2024 y julio de 2025 se intensificaron los operativos contra diversas células criminales en el estado, particularmente aquellas vinculadas con actividades en torno al Tren Interoceánico.

