Cerrar X
cae_cali_oaxaca_eb15274728
Nacional

Cae 'Cali', operador de grupo delictivo 'Comandante Cromo'

La Semar detuvo a Carlos 'N', alias 'Cali', presunto integrante de la célula delictiva 'Comandante Cromo', en un operativo en Oaxaca

  • 02
  • Diciembre
    2025

Un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) derivó en la detención de Carlos “N”, alias Cali, señalado como presunto integrante de la célula "Comandante Cromo", dedicada a extorsiones, robo y tráfico de droga en la ruta del Tren Interoceánico.

De acuerdo con el comunicado oficial, labores de investigación en un inmueble ubicado en el Rancho El Llano permitieron no solo la captura, sino también el decomiso de armas, equipo táctico y metanfetamina.

  • Durante el cateo, elementos federales y estatales aseguraron:
  • 6 armas largas
  • 27 cargadores
  • 760 cartuchos útiles
  • 13 chalecos balísticos
  • 19 cascos balísticos
  • 14 pares de botas
  • Equipo táctico
  • 54 dosis de metanfetamina

cali-semar-oaxaca.jpg

Las autoridades precisaron que esta detención representa un golpe directo a la estructura encabezada por Iván Sánchez Santiago, alias "Cromo", considerado objetivo prioritario desde abril de 2024.

Más de un año de operativos contra células criminales

Por otra parte, el despliegue contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía de Oaxaca.

cali-semar-oaxaca-detenido.jpg

De acuerdo con estas instituciones, entre abril de 2024 y julio de 2025 se intensificaron los operativos contra diversas células criminales en el estado, particularmente aquellas vinculadas con actividades en torno al Tren Interoceánico.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25338095859934_292c9e2ac4
Hutíes liberan a marineros detenidos en julio en ataque a barco
finanzas_t_mec_trump_75f2bbf310
Trump amenaza con dejar expirar el T-MEC y buscar nuevo acuerdo
nacional_ernestina_godoy_c066d7ad5c
¿Cuánto ganará Ernestina Godoy como nueva titular de la FGR?
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_03_at_9_24_46_PM_74c4a668d2
Suspende Monterrey a ocho locales con máquinas tragamonedas
nacional_dea_a59413918a
DEA lanza ofensiva directa contra el Cártel de Sinaloa y el CJNG
AP_25338095859934_292c9e2ac4
Hutíes liberan a marineros detenidos en julio en ataque a barco
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
IMG_3359_b0c1ae0591
Localizan a Ingrid y Emili madre e hija desaparecidas en Escobedo
publicidad
×