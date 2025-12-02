Cae célula de La Unión Tepito ligada a 'El Chori'

Agentes de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial detuvieron a José Alberto, alias El Pepe, y a Luis Raúl, alias El Cacas, presuntos integrantes de La Unión Tepito, pertenecientes a la facción encabezada por El Chori.

Extorsión y robos desde prisión

Aunque el líder del grupo permanece en reclusión, su célula mantenía actividades delictivas en la colonia Centro y en el Barrio de Tepito, donde se dedicaban a extorsionar a comerciantes y cometer robos a transeúntes.

La captura ocurrió en el cruce de las calles El Carmen y República de Colombia. Los agentes los ubicaron cuando agredían físicamente a un comerciante, por lo que intervinieron de inmediato.

Tras una revisión preventiva, les decomisaron un arma de fuego con cargador y dos cartuchos útiles.

También les hallaron 48 bolsas con crystal, 70 bolsas con cocaína, 32 dosis de marihuana, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Comentarios