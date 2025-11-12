Cerrar X
Cae célula del narcomenudeo en CDMX; 14 detenidos en cateos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que tras cinco cateos realizados en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, fueron detenidas 14 personas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) informó que tras cinco cateos realizados en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, fueron detenidas 14 personas, presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al narcomenudeo, y se aseguraron más de mil 500 dosis de distintas drogas.

Los operativos se efectuaron luego de investigaciones que identificaron varios domicilios utilizados como centros de operación, puntos de reunión y bodegas.

Con los datos recabados, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez los mandamientos judiciales para efectuar los cateos en coordinación con la Fiscalía capitalina y las instancias federales de seguridad.

En un departamento de la colonia Barrio San Miguel, los agentes hallaron 200 dosis de cocaína, 269 de mariguana, nueve kilos y medio de hierba a granel, dos armas de fuego y cuatro teléfonos, además de detener a tres personas.

En la colonia Barrio San Antonio, decomisaron metanfetamina, cocaína en piedra, cocaína en polvo y 10 kilos de mariguana, con la detención de dos mujeres.

Otro cateo en la colonia Valle de San Lorenzo resultó en el aseguramiento de 200 dosis de metanfetamina, 199 de cocaína y 227 de mariguana, además de tres detenidos.

En la Unidad Habitacional Gavilán, los oficiales confiscaron cocaína, metanfetamina y cinco kilos de mariguana, arrestando a dos personas.

Finalmente, en Tláhuac, se hallaron más de 200 dosis de distintas drogas y fueron detenidos cuatro presuntos implicados.

Los 14 detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Los inmuebles cateados quedaron asegurados y bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones.


Etiquetas:
