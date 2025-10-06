Cae 'Don José', presunto líder criminal, en operativo en Durango

El Gabinete de Seguridad federal informó sobre la detención de José Luis “N”, alias “Don José”, junto a otras cinco personas durante un operativo en el municipio de Durango.

La acción, coordinada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), representa un nuevo golpe contra las redes dedicadas al secuestro y tráfico de personas en la región norte del país.

En una operación encabezada por el Ejército Mexicano @Defensamx1 y @FGRMexico detuvieron en Durango a 6 personas, entre ellas a José Luis “N”, alias “Don José”, quien cuenta con orden de aprehensión y es identificado como uno de los líderes de una célula delictiva de la zona… pic.twitter.com/hgq4LJylJ6 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 6, 2025

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó la captura y detalló que durante el despliegue se aseguraron cinco propiedades relacionadas con las actividades delictivas de la célula encabezada por “Don José”.

“En una operación encabezada por el Ejército Mexicano y la FGR detuvieron en Durango a seis personas, entre ellas a José Luis ‘N’, alias Don José”, escribió García Harfuch en la red social.

El funcionario subrayó que este tipo de acciones forman parte de la estrategia nacional de seguridad para detener a generadores de violencia y garantizar la protección de las familias duranguenses.

“Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad reafirma su compromiso de detener a los generadores de violencia y garantizar la seguridad de las familias en la región”, expresó.

Cinco cateos simultáneos en la capital duranguense

Según el comunicado oficial del Gabinete de Seguridad, la operación se llevó a cabo tras trabajos de inteligencia que permitieron ubicar los inmuebles utilizados por la organización delictiva para sus actividades ilícitas.

Un juez de control otorgó las órdenes de cateo, ejecutadas de manera simultánea en las colonias Loma Bonita, La Morga, Cerro de Guadalupe y Guadalupe Victoria, todas en la ciudad de Durango.

Decomisos: armas, vehículos y equipos de comunicación

Durante los cateos, las autoridades aseguraron tres cargadores, 59 cartuchos útiles, 36 teléfonos celulares, un radio de comunicación, tres vehículos y una motocicleta.

Los cinco inmuebles intervenidos quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

Fuentes de la investigación señalaron que José Luis “N” era uno de los principales generadores de violencia en el estado, presuntamente vinculado a delitos de secuestro, extorsión y tráfico de personas.

Su captura representa un avance importante en la desarticulación de las redes criminales que operan en el norte del país.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad reiteró que continuará con acciones conjuntas entre fuerzas armadas y autoridades civiles para reducir los índices delictivos y restablecer la tranquilidad en Durango y entidades vecinas.

