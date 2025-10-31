Cae "El Charro" por delitos de alto impacto en Aguascalientes

Elementos de diversas fuerzas federales capturaron este viernes a Armando "N", identificado como jefe regional de un grupo delictivo en Aguascalientes.

Este hombre es acusado de delitos de alto impacto como la distribución de droga, extorsión, secuestros y homicidios.

De acuerdo con las líneas de investigación se identificaron dos inmuebles que eran utilizados como puntos de operación y resguardo de vehículos, armas y drogas, por lo que se solicitó una orden de cateo.

🚨🚨🚨-Aguascalientes-



Los Equipos sabían que les pusieron un altar y fueron por la ofrenda además aprovecharon para jalarle las patas y quitarle 720 mil del águila a:



-El Charro o Chirris de los Menchos Boys



Estaba muy cómodo en una quinta de la calle Miguel Gerónimo No. 707,… pic.twitter.com/j9lJxBHjFG — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) October 31, 2025

Al cumplimentarla, elementos lograron detener a líder criminal junto a dos hombres más, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para determinar su situación jurídica.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República participaron en este despliegue para refrendar su compromiso para combatir la violencia en la entidad.

Se presume que Armando "N" es jefe regional del grupo delictivo y principal generador de violencia en el estado.

Comentarios