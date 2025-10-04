Cae 'el Coyote'; presunto brazo armado de La Barredora en Tabasco

La Secretaría de Seguridad de Tabasco informó que Guadalupe "N", presunto jefe de una célula delictiva fue detenido en el municipio de Villahermosa.

Fue en las inmediaciones del fraccionamiento Villa del Cielo, donde agentes de seguridad le marcaron el alto a un hombre que viajaba a bordo de un vehículo con reporte de robo.

Al revisarlo, encontraron dentro del automóvil un arma larga, un lanzagranadas, 30 cartuchos y un cargador, así como 3.9 kilogramos de marihuana y varias dosis de metanfetamina.

Este hombre contaba con una órden de aprehensión por su presunta repsponsabilidad en el delito de delincuencia organizada.

En este operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, Defensa Nacional, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciuddadana, estas últimas dos de la entidad.

Se presume que forma parte de la organización criminal "La Barredora", cuyo líder fue detenido hace unas semanas en Paraguay al ser acusado de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

