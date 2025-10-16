Cerrar X
Nacional

Cae “El Pato”, presunto líder del crimen organizado en Chihuahua

Personal de distintas instituciones también decomisaron diversas armas de fuego, así como vehículos y equipos de comunicación en dicha captura

  16
  Octubre
    2025

Autoridades federales y estatales detuvieron a Leonardo Daniel "N", alias "El Pato", identificado como presunto líder de una célula criminal y operador directo de un reconocido cártel en Chihuahua.

La detención se efectúo en Ciudad Juárez como parte de un operativo conjunto, en el que se aplicó inteligencia nacional y colaboración con agencias de seguridad estadounidenses.

Este hombre cuenta con un largo historial criminal, incluye tráfico de drogas, homicidios, extorsiones y desapariciones forzadas.

Durante la intervención, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua aseguraron armas largas, vehículos y equipos de comunicación.

Además, se aseguraron armas largas, vehículos y equipos de comunicación. Se presume que su captura ya se encuentra registrada en el Registro Nacional de Detenciones.


Comentarios

