Cae 'El Tavo', líder de célula de los Beltrán Leyva en Tijuana

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en Tijuana a Gustavo Antonio "N", alias "El Tavo", señalado como líder de una célula de los Beltrán Leyva y considerado un objetivo prioritario.

La captura ocurrió el 2 de diciembre durante un cateo realizado en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la Defensa, se trata del “resultado de trabajos de inteligencia para frenar la producción y trasiego de drogas hacia Estados Unidos”.

Decomiso de fentanilo, armas y propiedades

Como parte del operativo, las fuerzas federales aseguraron:

9 kilogramos y 330 pastillas de fentanilo

5 armas de fuego

Diversos cartuchos útiles

Dos inmuebles vinculados a actividades delictivas

Además de "El Tavo", fueron detenidos otros cuatro integrantes de la misma célula criminal.

En acciones realizadas por @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en Tijuana fueron detenidas cinco personas vinculadas con grupos delictivos, entre ellas Gustavo “N” quien cuenta con cargos judiciales ante las autoridades de EU por trasiego de drogas. Se aseguraron 9 kg de fentanilo,… pic.twitter.com/JOCFbsbIi1 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 3, 2025

Buscado por Estados Unidos

Cabe señalar que Gustavo Antonio "N" tiene cargos judiciales en Estados Unidos por tráfico de drogas y ha sido identificado por autoridades mexicanas como uno de los principales generadores de violencia en Tijuana.

Todos los detenidos, junto con el material asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

