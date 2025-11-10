Cerrar X
Nacional

Cae 'El Toto' junto a 19 presuntos criminales en Tabasco

Se presume que este líder delincuencial se encuentra relacionado con la muerte de tres mujeres, quienes fueron acribilladas el pasado fin de semana

  • 10
  • Noviembre
    2025

Autoridades federales y estatales capturaron a Jorge Armando "N", alias "El Toto" junto a 19 presuntos criminales este lunes, en el estado de Tabasco.

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de diversas corporaciones desplegaron un operativo conjunto para detener a los presuntos criminales, además de decomisar diversas armas, equipo de telecomunicación y drogas, entre los que se encuentran:

  • 160 dosis de marihuana
  • 40 dosis de cristal
  • Tres automóviles
  • Una camioneta
  • Dos motocicletas
  • 13 armas de fuego largas
  • Cuatro armas de fuego cortas
  • 50 cargadores
  • 1,688 cartuchos útiles
  • 20 equipos telefónicos
  • Siete chalecos balísticos
  • Siete cascos tácticos
  • Cinco básculas grameras
  • Una cámara de video. 

Este supuesto líder criminal se encuentra relacionado con la agresión armada reportada el fin de semana, en donde tres mujeres fueron asesinadas en el municipio de Macuspana.

Esta noticia la dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch a través de redes sociales.

Agresión armada deja tres mujeres sin vida

Un ataque armado dejó a tres mujeres sin vida durante este fin de semana en Macuspana, Tabasco.

De acuerdo con información, las tres mujeres se encontraban sentadas sobre la vía pública a un costado de tres motocicletas, cuando dos personas se aproximaron hacia las víctimas para dispararles en al menos 15 ocasiones.

Sus cuerpos quedaron tendidos sobre la acera, por lo que vecinos llamaron a los servicios de emergencia.

El titular de la Secretaría de Gobernación del Estado, José Ramiro López Obrador informó que una de las víctimas era hermana de uno de los líderes distribuidores de droga en la región.


