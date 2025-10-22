Cerrar X
Nacional

Cae en Cuba 'Brother Wang', capo del fentanilo fugado de México

Zhi Dong Zhang, alias 'Brother Wang', fue detenido en Cuba tras escapar de su arresto domiciliario en México. El narcotraficante será devuelto a México

  • 22
  • Octubre
    2025

El narcotraficante chino Zhi Dong Zhang, conocido como “Brother Wang”, fue capturado en Cuba luego de escapar de su arresto domiciliario en México.

El capo, sentenciado por tráfico de fentanilo, logró huir del país el pasado 11 de julio tras escapar por un túnel desde su residencia en la Ciudad de México, donde cumplía su condena bajo vigilancia.

Zhang ingresó a territorio cubano con documentos falsos, pero fue identificado por las autoridades locales, que lo pusieron bajo custodia a la espera de su entrega a México.

Será entregado a México y podría ir a EUA

De acuerdo con fuentes del gobierno mexicano, Cuba entregará a “Brother Wang” a México una vez que concluya su interrogatorio.

Posteriormente, el país iniciará el proceso de extradición a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por narcotráfico y lavado de dinero.

Las autoridades estadounidenses lo señalan como el responsable de traficar miles de kilos de fentanilo hacia su territorio.

La DEA sostiene que desde 2016 Zhang lideraba una red criminal con presencia en Los Ángeles y Georgia, además de tener vínculos en Centroamérica, Sudamérica, Europa y Asia.

Intentó huir a Rusia con documentos falsos

Antes de llegar a Cuba, “Brother Wang” intentó entrar a Rusia usando un pasaporte falso, pero fue rechazado por inconsistencias en su documentación, tras el fallido intento decidió viajar hacia Cuba, donde finalmente fue detenido.

El narcotraficante había sido trasladado a prisión domiciliaria luego de pasar tiempo en una cárcel de máxima seguridad, tras una decisión judicial que le permitió evadir la vigilancia y planear su fuga.

 


