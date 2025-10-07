Cae Filiberto 'N', presunto operador de Los Chapitos en Sinaloa

Autoridades federales detuvieron a Filiberto 'N', presunto integrante de una célula criminal vinculada a Los Chapitos, durante un operativo de vigilancia realizado en el estado de Sinaloa, entre los poblados de Jesús María y Carboneras.

De acuerdo con los reportes, los agentes de seguridad realizaban recorridos preventivos en la zona cuando ubicaron al sospechoso, quien portaba armas y equipo táctico de uso exclusivo del Ejército.

En la inspección, los elementos aseguraron tres armas largas, mil 770 cartuchos de diversos calibres, 37 cargadores, un paquete de mariguana, un paquete de cocaína, además de cuatro camionetas con blindaje artesanal.

También fueron decomisados 42 artefactos explosivos improvisados, dos radios de comunicación, seis chalecos con placas balísticas, cuatro cascos y ropa táctica, presuntamente utilizada para actividades delictivas.





Comentarios