Cae 'Gordo Adolfo' en Edomex; contaba con ficha roja de Interpol

Elementos de diversas instituciones de seguridad capturaron a un hombre identificado como Adolfo "N", alias "Gordo Adolfo" en el Estado de México.

En el despliegue encabezado por personal de la Secretaría de Marina, se logró localizar al detenido al interior de un domicilio de la colonia Las Maravillas, en el municipio de Nezahualcóyotl.

Este hombre huyó de Perú en 2016, luego de estar implicado en el homicidio de dos suboficiales de la Policía Nacional de ese país. Por escapar del país, las autoridades giraron una orden de aprehensión contra el señalado, además de solicitar a la Interpol el emitir una ficha roja.

Personal de la Marina proporcionó apoyo con seguridad a personal de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana durante su traslado hacia las instalaciones del Instituto Nacional de Migración con sede en la alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México.

Entre las dependencias de seguridad involucradas en este operativo también se encuentra la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

