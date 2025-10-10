Cerrar X
Nacional

Cae 'Gordo Adolfo' en Edomex; contaba con ficha roja de Interpol

Luego de nueve años prófugo, autoridades localizaron al presunto responsable del homicidio de dos suboficiales de Perú dentro de un domicilio de Nezahualcóyotl

  • 10
  • Octubre
    2025

Elementos de diversas instituciones de seguridad capturaron a un hombre identificado como Adolfo "N", alias "Gordo Adolfo" en el Estado de México.

En el despliegue encabezado por personal de la Secretaría de Marina, se logró localizar al detenido al interior de un domicilio de la colonia Las Maravillas, en el municipio de Nezahualcóyotl.

Este hombre huyó de Perú en 2016, luego de estar implicado en el homicidio de dos suboficiales de la Policía Nacional de ese país. Por escapar del país, las autoridades giraron una orden de aprehensión contra el señalado, además de solicitar a la Interpol el emitir una ficha roja.

Personal de la Marina proporcionó apoyo con seguridad a personal de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana durante su traslado hacia las instalaciones del Instituto Nacional de Migración con sede en la alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México.

Entre las dependencias de seguridad involucradas en este operativo también se encuentra la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

 


Busca sector educativo reforzar seguridad y respeto para maestros
Buscan mejorar condiciones laborales y seguridad social
FGR contabiliza 18 personas sentenciadas en Nuevo León
Difunden supuesto accidente sobre caída de avioneta en Veracruz
Suman 29 muertos por fuertes lluvias en México
Vinculan a proceso al exfutbolista Omar "N" por presunto abuso
Incumplen con indemnización a empleados de empresa Trazzo
Caso Catujanes: otra de Alberto de la Garza Evia, dueño de IDEI
Construyeron casas sobre escurrimientos naturales en Catujanes
