Nacional

Cae 'La Mojarra'; exdirector de tránsito municipal de Tabasco

Se informó que ex exfuncionario fue trasladado hacia el reclusorio Las Palmas, donde se determinará su situación jurídica

Elementos de seguridad pública detuvieron este jueves a Deivi "N", alias "La Mojarra", exdirector de tránsito municipal de Cárdenas, Tabasco.

Luego de permanecer más de un año prófugo de la justicia, personal de la Fiscalía General del Estado realizaron su aprehensión tras ser acusado por delitos relacionados con la privación ilegal de la libertad y extorsión.

Aparentemente, estos delitos se cometieron contra empleados de una funeraria, quienes aseguraron que fueron retenidos y extorsionados. 

De manera preliminar se informó que "La Mojarra" fue trasladado hacia el reclusorio Las Palmas, donde enfrentará su proceso penal.

Habitantes también denunciaron que el acusado fue responsable de diversos abusos y acostos de corrupción, lo que generó una inconformidad generalizada.


