Cae mexicano con 50 mil pastillas de fentanilo en Florida

Un ciudadano mexicano identificado como Guillermo “N”, de 37 años, fue detenido luego de que agentes federales localizaran más de 50 mil pastillas de fentanilo ocultas dentro de un autobús escolar de juguete tipo Plaza Sésamo.

El hallazgo ocurrió durante una inspección vehicular realizada por la Administración de Control de Drogas (DEA).

El detenido compareció ante un tribunal federal el pasado 17 de noviembre tras confirmarse que el cargamento tenía un peso aproximado de cinco kilogramos.

Un binomio canino alertó sobre la droga

Según la declaración jurada incluida en la denuncia penal, los agentes se aproximaron al vehículo en un encuentro consensuado, minutos después un binomio canino entrenado en detección de narcóticos marcó de inmediato la presencia de sustancias ilícitas.

Esa alerta llevó a los oficiales a registrar el automóvil, donde hallaron varias cajas y el juguete plástico que escondía miles de pastillas azules de fentanilo, una de las drogas sintéticas más letales distribuidas actualmente en Estados Unidos.

Deportado cinco veces y nuevamente bajo proceso migratorio

Autoridades federales confirmaron que Guillermo “N” se encontraba en situación migratoria irregular y que ya había sido deportado en cinco ocasiones previas.

Tras su detención, quedó sujeto a un nuevo proceso de remoción migratoria mientras avanza el caso penal.

El aseguramiento fue anunciado por el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida, así como por Deanne L. Reuter, agente especial a cargo de la División de Campo de Miami de la DEA.

Por otra parte, la DEA en Miami y el Departamento de Policía de Fort Lauderdale mantienen una investigación activa con apoyo de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Además, las autoridades indagan si existen delitos migratorios adicionales y posibles vínculos con redes transnacionales de tráfico de drogas.

