Cae principal operador financiero del 'Mencho' en CDMX

Autoridades detuvieron a Oscar "N", principal operador financiero del Cartel Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México.

En un comunicado conjunto, distintas agencias de seguridad indicaron que en cumplimiento a una orden de aprehensión.

El arresto fue realizado por agentes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano al interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quien procedía de un vuelo de Barcelona, España.

El reporte indicó que al detenido se le acusa por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de recibir y transferir recursos.

Aparentemente se trata del presunto lavador de dinero al servicio de Rubén Oseguera Cervantes, alias "el Mencho", así como de su hermano "el Rodo".

De acuerdo con fuentes, este hombre se encargaba de gestionar el cambio de nombre de propiedad con apoyo de notarios públicos de Jalisco.

El comunicado apuntó que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

A mediados de agosto, la Fiscalía General de la República anunció la entrega de 26 capos del narcotráfico a Estados Unidos tras ser solicitados por el Departamento de Justicia, quien se comprometió a no pedir la pena de muerte para ellos.

