Caen 15 presuntos integrantes de célula criminal; dos son líderes

Fuerzas federales detuvieron a 15 integrantes de una organización criminal que operaba en el centro del país, entre ellos sus dos líderes

  • 24
  • Noviembre
    2025

Fuerzas federales detuvieron a 15 integrantes de una organización criminal que operaba en el centro del país y que está vinculada con homicidios, narcomenudeo, tráfico de armas y extorsión.

Entre los arrestados se encuentran Isaí Gabriel “N”, alias “Carnal”, e Ignacio “N”, alias “Pelayo”, señalados como los principales líderes del grupo.

El Gabinete de Seguridad federal informó que, tras integrar datos de prueba suficientes, un juez de control autorizó 15 cateos simultáneos en Puebla, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.

Operativo simultáneo en cuatro estados

Los operativos fueron ejecutados por elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.

En total se realizaron cateos en tres inmuebles de Puebla, seis en Morelos, cinco en el Estado de México y uno en la Ciudad de México, donde fueron aseguradas personas, droga, armas y bienes materiales vinculados con la estructura criminal.

Detenidos y decomisos millonarios

Del total de los detenidos, seis tenían órdenes de aprehensión por delincuencia organizada. Las autoridades precisaron que durante los cateos se incautaron:

  • Más de 3,000 dosis de droga (cocaína, marihuana y otras sustancias)
  • Siete armas de fuego y cartuchos
  • Vehículos de alta gama, un vehículo tipo “racer”
  • Cinco motocicletas, dos cuatrimotos
  • 68 equipos telefónicos, además de equipo táctico, de radiocomunicación y de cómputo
  • Dinero en efectivo
  • 14 inmuebles asegurados

El Gobierno federal estimó que lo decomisado representa una afectación económica de $97 millones de pesos para esta estructura criminal.

Las autoridades señalaron que la operación representa un avance significativo en la desarticulación de grupos criminales responsables de buena parte de la violencia en el centro del país.

En la Ciudad de México, el Gobierno federal ha identificado la operación de más de una decena de organizaciones, incluyendo células vinculadas a la Unión Tepito y Fuerza Anti-Unión, cuyos conflictos han derivado en un incremento de homicidios dolosos en la capital.

Por otra parte, el Gabinete de Seguridad afirmó que las indagatorias seguirán abiertas para identificar a otros posibles integrantes de esta estructura y profundizar en las líneas de financiamiento, logística y vínculos con otros grupos delictivos.

“Estas acciones permiten desarticular a los grupos criminales que generan violencia en la región”, destacó la autoridad en su comunicado oficial.


