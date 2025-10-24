Cerrar X
Nacional

Caen 18 hombres con armas y precursores químicos en Sinaloa

Como parte de tres operativos efectuados al oeste de la entidad, también se incautaron 17 armas y 13,850 litros de sustancias químicas

  • 24
  • Octubre
    2025

Autoridades detuvieron a 18 personas en posesión de armas, equipo táctico y sustancias químicas utilizadas para la producción de drogas sintéticas durante tres despliegues efectuados en Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que en Culiacán se llevó a cabo un operativo, donde agentes repelieron una agresión para detener a siete personas y decomisaron cinco armas largas, 818 cartuchos útiles, 33 cargadores, 11 chalecos tácticos, 22 placas balísticas y un vehículo.

En esta misma localidad, fuerzas de seguridad localizaron un área de “concentración de material diverso para la elaboración de drogas sintéticas”, donde aseguraron 13,850 litros de sustancias químicas. Se estimo que dicha incautación fue un golpe para la delincuencia organizada de 281 millones de pesos.

El tercer despliegue se reportó en Novalato, donde 11 personas a bordo de dos vehículos fueron detenidas, para decomisarles dos ametralladoras, siete armas largas, tres armas cortas, 21 cargadores, 868 cartuchos y equipo táctico.

En las tres operaciones también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.

 


