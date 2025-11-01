Caen a ocho y aseguran 250 mil litros de combustible en Veracruz

Durante un operativo conjunto, fuerzas federales detuvieron a ocho personas y aseguraron 250 mil litros de combustible en el municipio de Perote, Veracruz, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En el comunicado emitido este sábado 1 de noviembre, la dependencia detalló que la acción se realizó en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

En el marco de las acciones para combatir el mercado ilícito de combustibles, en Veracruz, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y @Pemex detuvieron a 8 personas y aseguraron 250 mil litros de hidrocarburo en una empresa de manejo de residuos que operaba como fachada… pic.twitter.com/fXXyhobE65 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 1, 2025

El operativo se llevó a cabo tras detectar que una empresa dedicada al manejo de residuos peligrosos era utilizada como fachada para el almacenamiento y venta de hidrocarburo ilegal.

Durante la revisión del inmueble fueron arrestados los ocho hombres, a quienes se les informaron sus derechos y fueron puestos a disposición del Ministerio Público, junto con el combustible, vehículos y demás objetos asegurados.

Entre lo decomisado se encuentran 12 pipas de distintas capacidades, un inmueble, varios dispositivos electrónicos y documentación diversa.

La SSPC informó que el monto de lo incautado representa una afectación económica superior a 247 millones de pesos para la delincuencia organizada.

Este aseguramiento se suma a los esfuerzos del gobierno federal contra el robo de hidrocarburos.

En su comparecencia ante el Senado la semana pasada, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que en el primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se han decomisado 98 millones de litros de combustible.

El funcionario también recordó que en septiembre pasado fueron detenidos varios servidores públicos y empresarios implicados en una red de corrupción que permitió el ingreso de un buque con 10 millones de litros de hidrocarburos en Tampico, Tamaulipas, entre ellos el vicealmirante Roberto Farías, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Farías Laguna.

