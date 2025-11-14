Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T132146_427_3c6a59b1fc
Nacional

Caen cinco personas en posesión de armas y droga en Michoacán

Durante los despliegues efectuados por el 'Plan Michoacán por la Paz y la Justicia', se lograron decomisar aproximadamente 20 kilos de distintas drogas

  • 14
  • Noviembre
    2025

Elementos de diversas corporaciones detuvieron a cinco personas en posesión de armas y drogas durante los despliegues realizados este viernes en por lo menos tres municipios de Michoacán.

Tras diversas labores de vigilancia, agentes de seguridad detuvieron a tres personas y aseguraron cinco kilos de cristal, 10 kilos de marihuana, dos armas largas, un cargador y tres vehículos en el municipio de Zamora.

En un segundo despliegue, se decomisaron cuatro armas largas, 10 cargadores, 220 cartuchos y un vehículo en Apatzingán.

Por último, acciones de seguridad y vigilancia incautaron cinco kilos de marihuana, dos equipos de cómputo, nueve teléfonos celulares, una prensa hidráulica, una báscula gramera y una máquina selladora en la capital del Estado.

A través de redes sociales, el Gabinete de Seguridad de México compartió los resultados de dichos operativos.

Todo lo asegurado y las personas detenidas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_15_at_9_52_28_PM_a9cafe756b
Selección Mexicana deja derrama millonaria en Torreón
Whats_App_Image_2025_11_15_at_8_52_47_PM_1_8659c3aea9
Convoca generación Z a cientos de tamaulipecos para marcha
Whats_App_Image_2025_11_15_at_5_47_36_PM_c985fecd91
Juventud de Reynosa se une a la 'Marcha Nacional'
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_15_at_10_19_34_PM_dfc9a13b29
Rebecca Munk derrota en partido maratónico a Cadence Brace
Whats_App_Image_2025_11_15_at_9_52_28_PM_a9cafe756b
Selección Mexicana deja derrama millonaria en Torreón
rtghes_1dee73edbe
Celebran marcha pacífica por la seguridad en Saltillo
publicidad

Más Vistas

nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Sin permiso, desarrolladora inicia ventas de Torres Sendero
operacion_lanza_del_sur_87b406b01f
Lanza EUA 'Operación Lanza del Sur' con portaviones en el Caribe
xv_aniversario_compania_titular_danza_folklorica_uanl_5_a14ef485d3
CTDF de la UANL celebra 15 años de legado cultural
publicidad
×