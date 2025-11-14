Caen cinco personas en posesión de armas y droga en Michoacán

Elementos de diversas corporaciones detuvieron a cinco personas en posesión de armas y drogas durante los despliegues realizados este viernes en por lo menos tres municipios de Michoacán.

Tras diversas labores de vigilancia, agentes de seguridad detuvieron a tres personas y aseguraron cinco kilos de cristal, 10 kilos de marihuana, dos armas largas, un cargador y tres vehículos en el municipio de Zamora.

En un segundo despliegue, se decomisaron cuatro armas largas, 10 cargadores, 220 cartuchos y un vehículo en Apatzingán.

Por último, acciones de seguridad y vigilancia incautaron cinco kilos de marihuana, dos equipos de cómputo, nueve teléfonos celulares, una prensa hidráulica, una báscula gramera y una máquina selladora en la capital del Estado.

A través de redes sociales, el Gabinete de Seguridad de México compartió los resultados de dichos operativos.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_ en coordinación con @FiscaliaMich y @SSeguridad_Mich, realizaron operativos en Zamora, Apatzingán y Morelia, donde detuvieron a 5 personas y aseguraron 6 armas largas, 220 cartuchos, 11… pic.twitter.com/xq2Rq78dZh — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 14, 2025

Todo lo asegurado y las personas detenidas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público.

