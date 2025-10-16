Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T090731_947_48395c5ed5
Nacional

Caen cinco sospechosos por muerte de 60 personas en Sonora

La Fiscalía del Estado afirmó que se cuenta con una orden de aprehensión contra dos presuntos miembros del crimen organizado

  • 16
  • Octubre
    2025

Autoridades detuvieron a cinco presuntos responsables por la desaparición y homicidio de 60 personas en Sonora.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado capturó a estas personas, luego de que decenas de cuerpos fueran descubiertos por madres buscadoras al interior de fosas clandestinas en Hermosillo.

De acuerdo con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal se logró identificar a las 60 víctimas, cuyos restos fueron entregados a sus familiares.

En un comunicado se detalló que las víctimas fueron privadas de la vida por aparente ajuste de cuentas del crimen organizado.

Los detenidos fueron identificados como Sergio Andrés "N", Roberto "N", Ángel Ubaldo "N"; Jesús José "N", alias "El siete", y Daniel Antonio "N".

Además, la Fiscalía Estatal afirmó que cuenta con una orden de aprehensión en contra de dos posibles miembros de un grupo delictivo, el cual es acusado de perpetrar los crímenes.

Desde junio de 2024, la capital de Sonora se volvió escenario de una batalla por el trasiego de drogas, armas y migrantes hacia Arizona.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_chocones_d6e8970c40
Alertan por incremento de ‘montachoques’ en la urbe regia
Captura_de_pantalla_2025_10_16_203251_1a5a9a777b
Rechazan fuerzas de seguridad incursiones de delincuentes
Whats_App_Image_2025_10_16_at_6_54_04_PM_b85ff00163
Vigilan creciente del Pánuco por riesgo de inundaciones
publicidad

Últimas Noticias

cristiano_ronaldo_azteca_a6b828b05e
Cristiano Ronaldo jugaría ante México en reapertura del Azteca
EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T081020_046_b55541ec9b
Rinden informe de Contraloría y Transparencia de NL
bukele_salvador_510c987416
Pide Bukele apoyo para atender animales callejeros en El Salvador
publicidad

Más Vistas

nl_huajuco_portada_6f9a056fd5
Convierten al Cañón del Huajuco en una 'resbaladilla de agua'
ley_aduana_senado_e537d168c9
Avala Senado Ley Aduanera; entrará en vigor el 1 de enero de 2026
Whats_App_Image_2025_10_14_at_7_32_36_PM_65b859662e
Anuncia NL que vienen ‘malls’ de más de $3,000 mdd
publicidad
×