Caen cinco sospechosos por muerte de 60 personas en Sonora

Autoridades detuvieron a cinco presuntos responsables por la desaparición y homicidio de 60 personas en Sonora.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado capturó a estas personas, luego de que decenas de cuerpos fueran descubiertos por madres buscadoras al interior de fosas clandestinas en Hermosillo.

De acuerdo con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal se logró identificar a las 60 víctimas, cuyos restos fueron entregados a sus familiares.

En un comunicado se detalló que las víctimas fueron privadas de la vida por aparente ajuste de cuentas del crimen organizado.

Los detenidos fueron identificados como Sergio Andrés "N", Roberto "N", Ángel Ubaldo "N"; Jesús José "N", alias "El siete", y Daniel Antonio "N".

Además, la Fiscalía Estatal afirmó que cuenta con una orden de aprehensión en contra de dos posibles miembros de un grupo delictivo, el cual es acusado de perpetrar los crímenes.

Desde junio de 2024, la capital de Sonora se volvió escenario de una batalla por el trasiego de drogas, armas y migrantes hacia Arizona.

