Caen dos con 50 kilos de heroína y fentanilo en autobús en Sonora

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este martes que dos personas fueron detenidas en el estado de Sonora tras ser descubiertas transportando cerca de 50 kilos de heroína y fentanilo en un autobús de pasajeros.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, detalló en redes sociales que la captura se logró gracias a un trabajo coordinado entre la dependencia, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Como parte de las acciones de vigilancia en carreteras del país, en Sonora, elementos de @FGRMexico @Defensamx1, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico detuvieron a dos personas que transportaban 50 paquetes con aproximadamente 48 kilos de heroína y fentanilo, los cuales se… pic.twitter.com/chuYoe4TKe — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 23, 2025

Durante la inspección, se localizaron 50 paquetes ocultos en un compartimento modificado del vehículo. En total, se aseguraron 17 paquetes con aproximadamente 16 kilos de heroína y 33 más con una mezcla de heroína y fentanilo, con un peso cercano a los 32 kilos.

Cabe señalar que el hallazgo ocurrió en un puesto de seguridad instalado en el kilómetro 32 de la carretera federal 2, en el tramo Santa Ana - Altar.

Los agentes federales detectaron alteraciones en la estructura del autobús, lo que derivó en una revisión minuciosa que permitió descubrir el cargamento.

Los detenidos, conductores de la unidad, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal en las próximas horas.

La SSPC recordó que esta acción forma parte de la ‘Operación Frontera Norte’, estrategia de seguridad acordada con Estados Unidos desde febrero para evitar sanciones comerciales.

En el marco de este operativo, hasta el 22 de septiembre se han detenido 7,482 personas y se han decomisado más de 98.3 toneladas de droga, entre ellas 452.3 kilos de fentanilo.

