Nacional

Caen dos por muerte de sacerdote desaparecido en Estado de México

Primeras indagatorias permitieron ubicar que el vehículo del sacerdote había sido captado por cámaras y arcos carreteros con rumbo al estado de Hidalgo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que una pareja fueron detenidos por la desaparición del sacerdote Ernesto Baltazar en el municipio de Tultitlán.

Los capturados fueron identificados como María Fernanda "N" y Brandon Jonathan "N", al ser señalados por la desparición y posterior homicidio del sacerdote.

Las primeras indagatorias permitieron ubicar que el vehículo del sacerdote había sido captado por cámaras y arcos carreteros con rumbo al estado de Hidalgo.

Se presume que una mujer continúa prófuga de la justicia.

Hallan cuerpo de sacerdote desaparecido

El cuerpo del sacerdote fue encontrado el pasado miércoles en un canal del desagüe en el municipio de Nextlalpan.

Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, de 40 años, desapareció en Tutlepec, al norte de Ciudad de México, el 27 de octubre y su cuerpo fue encontrado el miércoles a 15 kilómetros de ese lugar.

Sacerdotes y religiosos, generalmente vinculados con la defensa de los derechos humanos, suelen ser blanco de los criminales. Hace poco más de un mes fue asesinado un cura en una región montañosa de Guerrero, un estado del sur de México.

Según el Centro Católico Multimedial, 10 sacerdotes fueron asesinados en México entre 2019 y 2024, además de contabilizar 900 extorsiones y amenazas de muerte contra miembros eclesiásticos.


