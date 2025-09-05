Caen más de 6,940 personas por 'Operación Fronteriza'
Autoridades compartieron las cifras sobre el aseguramiento de diversos objetos de delito durante los despliegues registrados en las entidades fronterizas
- 05
-
Septiembre
2025
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre los resultados obtenidos por el despliegue de la “Operación Frontera Norte” del día 04 de septiembre.
Desde el inicio de la operación, se realizó la detención de 940 personas y aseguraron un total de:
- 5,378 armas de fuego
- 937,793 cartuchos de diversos calibres
- 25,464 cargadores
- 72,185.01 kg de droga (incluidos 386.9 kg de fentanilo)
- 4,683 vehículos
- 844 inmuebles.
Las acciones se materializan con apego al Estado de Derecho y con respeto a los Derechos Humanos. Entre los aseguramientos se destaca, los registrados en las siguientes entidades:
Baja California
En dos operativos desplegados en Mexicali, Tijuana, y Playas de Rosarito, se detuvieron a 13 personas y se aseguraron tres armas cortas, tres cargadores, 32 cartuchos, 142 dosis de metanfetamina, 100 de heroína, 15 cigarros con marihuana, cuatro de cocaína, una pipa de vidrio, tres vehículos y dos inmuebles.
Sinaloa
En Culiacán y Cosalá, se localizaron e inhabilitaron ocho áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 3,890 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina y dos condensadores.
Este aseguramento afectó la economía de la delincuencia organizada es de 80 millones de pesos.
Sonora
En Nogales, se aseguraron 45,000 litros de hidrocarburo, 14 tractocamiones, dos vehículos, seis cisternas, tres bombas de trasvase y un inmueble.
Tamaulipas
En San Fernando, se aseguraron tres armas largas, 18 cargadores, 320 cartuchos, dos chalecos tácticos, dos placas balísticas y un vehículo, con reporte de robo y blindaje artesanal.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas