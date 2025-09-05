Caen más de 6,940 personas por 'Operación Fronteriza'

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre los resultados obtenidos por el despliegue de la “Operación Frontera Norte” del día 04 de septiembre.

Desde el inicio de la operación, se realizó la detención de 940 personas y aseguraron un total de:

5,378 armas de fuego

937,793 cartuchos de diversos calibres

25,464 cargadores

72,185.01 kg de droga (incluidos 386.9 kg de fentanilo)

4,683 vehículos

844 inmuebles.

Las acciones se materializan con apego al Estado de Derecho y con respeto a los Derechos Humanos. Entre los aseguramientos se destaca, los registrados en las siguientes entidades:

Baja California

En dos operativos desplegados en Mexicali, Tijuana, y Playas de Rosarito, se detuvieron a 13 personas y se aseguraron tres armas cortas, tres cargadores, 32 cartuchos, 142 dosis de metanfetamina, 100 de heroína, 15 cigarros con marihuana, cuatro de cocaína, una pipa de vidrio, tres vehículos y dos inmuebles.

Sinaloa

En Culiacán y Cosalá, se localizaron e inhabilitaron ocho áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 3,890 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina y dos condensadores.

Este aseguramento afectó la economía de la delincuencia organizada es de 80 millones de pesos.

Sonora

En Nogales, se aseguraron 45,000 litros de hidrocarburo, 14 tractocamiones, dos vehículos, seis cisternas, tres bombas de trasvase y un inmueble.

Tamaulipas

En San Fernando, se aseguraron tres armas largas, 18 cargadores, 320 cartuchos, dos chalecos tácticos, dos placas balísticas y un vehículo, con reporte de robo y blindaje artesanal.

