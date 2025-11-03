Caen siete personas en Operación Frontera; suman 8,665 detenidos

Como parte de las acciones desplegadas en la "Operación Frontera Norte", al menos siete personas fueron detenidas por las autoridades durante este fin de semana.

Con esta captura, suman 8,665 personas aseguradas y 6,600 armas de fuego incautadas desde el pasado 5 de febrero cuando iniciaron las operaciones.

Entre las acciones destacadas por estos operativo se encuentra el arresto de dos personas en Baja California, a quienes les incautaron un arma corta, un cargador, ocho cartuchos, dosis de metanfetamina, cuatro teléfonos celulares y un inmueble.

Mientras que en Sinaloa, se inhabilitó un laboratorio clandestino y tres áreas de concentración para la fabricación de drogas sintéticas. En este lugar se encontraron 4,920 litros y 4,620 kilos de precursores para la elaboración de metanfetamina, seis reactores de síntesis orgánica, cinco condensadores, dos centrifugadoras y 10 tanques de gas L.P.

Lo decomisado tan solo en Sinaloa podría valuarse como una perdida económica para el crimen organizado de aproximadamente $2,135 millones de pesos.

