Canadá considera a México como aliado 'estratégico' ante T-MEC

El Gobierno de Canadá afirmó que México "sigue siendo un aliado estratégico" ante la posible redefinición de la relación económica con Estados Unidos y la revisión del T-MEC en 2026.

Durante una comparecencia, el ministro responsable de las relaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos, Dominic LeBlanc, declaró que "como socio comercial de Canadá y parte del T-MEC.

Se reunió a mediados de septiembre con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la visita del primer ministro Mark Carney, a México.

"Encabezaré una misión comercial a México en los próximos meses con empresas canadienses, pequeñas y grandes, que son muy entusiastas sobre la profundización de las relaciones bilaterales con México", explicó.

También justificó la decisión de su Gobierno de eliminar a finales de agosto los aranceles que había impuesto a Unión Americana en represalia por la decisión de Trump de gravar las exportaciones canadienses no incluidas en el tratado, para igualar la política mexicana.

