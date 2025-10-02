Cerrar X
Canadá considera a México como aliado 'estratégico' ante T-MEC

Esto se produce en un momento que el país norteamericano busca intenta recomponer sus relaciones con México tras las tensiones vividas por el tratado

El Gobierno de Canadá afirmó que México "sigue siendo un aliado estratégico" ante la posible redefinición de la relación económica con Estados Unidos y la revisión del T-MEC en 2026.

Durante una comparecencia, el ministro responsable de las relaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos, Dominic LeBlanc, declaró que "como socio comercial de Canadá y parte del T-MEC.

Se reunió a mediados de septiembre con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la visita del primer ministro Mark Carney, a México.

"Encabezaré una misión comercial a México en los próximos meses con empresas canadienses, pequeñas y grandes, que son muy entusiastas sobre la profundización de las relaciones bilaterales con México", explicó.

También justificó la decisión de su Gobierno de eliminar a finales de agosto los aranceles que había impuesto a Unión Americana en represalia por la decisión de Trump de gravar las exportaciones canadienses no incluidas en el tratado, para igualar la política mexicana.


