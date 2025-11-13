Capacita FBI a policías de Michoacán en manejo de bombas y drones

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos inició una capacitación conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán en manejo de explosivos, drones y antidrones, con la participación de elementos del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos.

Durante dos semanas, agentes de ambas instituciones recibirán entrenamiento teórico y práctico en desactivación de artefactos, identificación de materiales peligrosos y uso de tecnología aérea para operaciones tácticas.

También participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La SSP informó que el objetivo es mantener un equipo de élite especializado en la desactivación de explosivos.

Las prácticas en campo incluirán simulaciones reales donde los instructores mostrarán las técnicas más recientes para neutralizar artefactos explosivos.

“Este trabajo bilateral con la Embajada de Estados Unidos, a través del FBI, ha permitido el intercambio de información y capacitaciones para mantener a la Guardia Civil a la vanguardia”, señaló la SSP.

Asimismo, se analiza adquirir nuevas herramientas tecnológicas que refuercen la seguridad de los agentes y de la población civil.

Michoacán, foco de ataques con narcominas

De acuerdo con el Agrupamiento Especializado, desde junio de 2023 hasta febrero de 2025 se han decomisado más de 3 mil granadas y artefactos explosivos, muchos de ellos adaptados para ser lanzados desde drones.

El uso de narcominas ha dejado al menos nueve personas muertas en 2025, la más reciente el pasado 6 de noviembre, cuando un productor de aguacate en Cotija falleció tras pisar una mina casera en su huerta.

Entrenamiento previo al Mundial 2026

Cabe señalar que esta no es la primera vez que las fuerzas michoacanas reciben este tipo de entrenamiento.

En mayo pasado comenzó una capacitación similar como parte de los preparativos de seguridad para la Copa Mundial de Fútbol 2026 en México.

Los agentes capacitados serán desplegados en los estadios sede del torneo en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, reforzando la protección ante posibles amenazas con explosivos.

