Captan a dos perritos subiendo la pirámide de Chichén Itzá

¡No fueron detenidos! Dos adorables perritos fueron captados subiendo los más de 90 escalones de la pirámide de Chichén Itzá, en Yucatán.

A diferencia del turista que burló la seguridad para subir a lo alto de la pirámide hace algunos días, estos lomitos no fueron detenidos por las autoridades, ni agredidos física o verbalmente por los presentes.

Todo lo contrario, pues luego de que el video fuera difundido por CBS News en redes sociales, miles de internautas se expresaron conmovidos con la acción de los caninos que de acuerdo a diversos usuarios, buscaban rendir tributo a sus antepasados.

Two dogs were seen climbing the 91 steps of the protected Mayan pyramid, El Castillo, at the archeological site of Chichén Itzá in Yucatan, Mexico. pic.twitter.com/RGX5pLo6rU