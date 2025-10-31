Cerrar X
Capturan 13 presuntos criminales tras repeler agresión en Sinaloa

Autoridades repelieron una agresión armada tras detectar un vehículo con personas que portaban diversas armas de fuego en las inmediaciones de Novalato

  • 31
  • Octubre
    2025

Autoridades detuvieron este viernes a 13 presuntos criminales en posesión de armamento y vehículos en el estado de Sinaloa.

Los hechos ocurrieron durante un patrullaje de vigilancia en el municipio de Navolato, cuando agentes de la Secretaría de Marina detectaron un vehículo con personas armadas que comenzaron a dispararles.

Fuentes de seguridad y medios locales indicaron que los presuntos integrantes de la facción de "Los Mayos", a quienes les incautaron ocho armas largas, cinco armas cortas, un rifle, 60 cargadores de diferentes calibres, 56 cartuchos útiles, además de tres vehículos y ocho motocicletas.

En el operativo, además de efectivos de la Secretaría de Marina, participaron agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Será un agente del Ministerio Público quien determine su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.


