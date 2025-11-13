Capturan a cuatro personas tras reforzar seguridad en Michoacán
Se presume que entre las personas detenidas se encuentra un menor de edad, quien fue detenido con tres adultos en posesión de tres armas de fuego
- 13
-
Noviembre
2025
Elementos de diversas corporaciones de seguridad detuvieron a cuatro personas en posesión de tres armas de fuego y más de 200 cartuchos durante los operativos desplegados en el estado de Michoacán.
Estas acciones se llevaron a cabo en los municipios de Zamora y Parácuaro, donde los agentes de seguridad detectaron a varias personas armadas mientras realizaban patrullajes de vigilancia.
Como resultado, también se aseguraron dos cargadores, cuatro cuatrimotos y un vehículo. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, así como Fiscalía General de la República y del Estado perpetraron dichos operativos.
A través de redes sociales, el Gabinete de Seguridad de México compartió el resultado de estos despliegues, que forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @FiscaliaMich y @SSeguridad_Mich realizaron patrullajes de seguridad en Gabriel Zamora y Parácuaro, donde detuvieron a cuatro personas y aseguraron tres armas largas, 238 cartuchos… pic.twitter.com/LpMxbofJs9— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 13, 2025
Todo lo asegurado fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación legal.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas