Capturan a cuatro personas tras reforzar seguridad en Michoacán

Elementos de diversas corporaciones de seguridad detuvieron a cuatro personas en posesión de tres armas de fuego y más de 200 cartuchos durante los operativos desplegados en el estado de Michoacán.

Estas acciones se llevaron a cabo en los municipios de Zamora y Parácuaro, donde los agentes de seguridad detectaron a varias personas armadas mientras realizaban patrullajes de vigilancia.

Como resultado, también se aseguraron dos cargadores, cuatro cuatrimotos y un vehículo. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, así como Fiscalía General de la República y del Estado perpetraron dichos operativos.

A través de redes sociales, el Gabinete de Seguridad de México compartió el resultado de estos despliegues, que forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @FiscaliaMich y @SSeguridad_Mich realizaron patrullajes de seguridad en Gabriel Zamora y Parácuaro, donde detuvieron a cuatro personas y aseguraron tres armas largas, 238 cartuchos… pic.twitter.com/LpMxbofJs9 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 13, 2025

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación legal.

