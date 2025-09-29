Cerrar X
Nacional

Capturan a 'El Viejón', presunto jefe de 'La Barredora'

Gustavo 'N', alias 'El Viejón', presunto líder de 'La Barredora', célula del CJNG vinculada a delitos de alto impacto en Guanajuato, fue detenido en Jalisco

  • 29
  • Septiembre
    2025

En un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales, fue capturado en Jalisco Gustavo “N”, alias “El Viejón”, señalado como líder de “La Barredora”, brazo operativo ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con autoridades de seguridad, “El Viejón” era considerado objetivo prioritario tanto por el Gobierno de Guanajuato como por el Gabinete de Seguridad federal, debido a su presunta participación en múltiples crímenes de alto impacto.

Vínculos con delitos violentos en Guanajuato

Según la investigación, el detenido estaría vinculado con:

  • Homicidios y extorsiones
  • Privación ilegal de la libertad
  • Tráfico de drogas y robo de vehículos
  • Sustracción de hidrocarburos y asaltos a transporte de carga

Asimismo, se le atribuyen ataques armados a grupos rivales y a fuerzas de seguridad, además de la colocación de mantas con mensajes de amenaza en distintas zonas del estado.

Operativo conjunto de seguridad

El subsecretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que la detención fue resultado de trabajos de inteligencia en los que participaron:

  • Sedena y Semar
  • Fiscalía General de la República (FGR)
  • Guardia Nacional y SSPC
  • Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
  • Autoridades estatales

“Para disminuir los índices delictivos hay que detener a quienes los cometen; un ejemplo de ello es Guanajuato, donde tras la captura de objetivos prioritarios, entre febrero y agosto de 2025 se registró un descenso del 56.1% en homicidios”, escribió García Harfuch en su cuenta de X.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) calificó la captura como un avance clave para debilitar la presencia del CJNG en el Bajío, particularmente en Guanajuato, entidad que ha sido una de las más golpeadas por la violencia criminal en los últimos años.

 


