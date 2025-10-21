Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_21_T125921_188_685aa7b3b3
Nacional

Capturan en Nogales, Sonora, a operador de 'Los Gigios'

Francisco Ernesto Félix Romero, presunto operador de la célula delictiva Los Gigios, fue detenido en un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales

  • 21
  • Octubre
    2025

Francisco Ernesto Félix Romero, presunto operador de la célula delictiva Los Gigios, fue detenido en un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales en Nogales, ciudad fronteriza con Estados Unidos. 

Este grupo criminal está vinculado con tráfico de drogas y personas, así como con secuestros y homicidios en la región norte de Sonora.

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la captura se logró tras labores de inteligencia que permitieron localizar un domicilio en la colonia Buenos Aires, donde Félix Romero permanecía oculto.

La operación fue realizada de manera coordinada por la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR) y Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE).

Con un mandamiento judicial de cateo, las autoridades intervinieron el inmueble y cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de Francisco Ernesto, de 50 años, por su presunta participación en el delito de privación ilegal de la libertad.

Durante el operativo, se aseguraron 40 dosis de droga y diversos indicios que quedaron bajo resguardo ministerial. El inmueble fue sellado y asegurado como parte de la investigación.

“El detenido fue informado de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición de la autoridad competente, quien definirá su situación jurídica”, informó la SSPC.

De acuerdo con la dependencia federal, Félix Romero desempeñaba un papel clave dentro de Los Gigios, grupo que mantiene presencia en Nogales y zonas colindantes con Arizona. Se le relaciona con privaciones ilegales de la libertad, tráfico de personas y drogas, así como agresiones contra integrantes de grupos rivales.

Con esta acción, la mesa estatal de seguridad en Sonora destacó que se fortalecen los trabajos de inteligencia para desarticular redes criminales que operan en los municipios fronterizos, especialmente en los corredores utilizados para el trasiego de drogas y migrantes hacia Estados Unidos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ewvd_603a06efe6
Detienen a tres miembros de célula delictiva en Tabasco
EH_DOS_FOTOS_2025_10_19_T124543_474_f00325d6c7
Operativo tras ataque a policías en Acapulco deja 6 detenidos
EH_DOS_FOTOS_2025_10_17_T163844_432_9f012f18ee
Vinculan a joven por ataque contra abogado David Cohen en CDMX
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_1_3644a63797
Aumentan los casos de intoxicación por alimentos en Afganistán
117_san_pedro_3e34387b5e
Suman a 117 ciudadanos a consejos consultivos de San Pedro
harfuch_lider_limonero_07fa1d5ee1
Detienen a segundo implicado en asesinato de líder limonero
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
c67ac690_d445_45c8_94f7_07f8dfc6242f_6ad91b58dd
Identifican en Nuevo León 700 mil placas irregulares
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
publicidad
×