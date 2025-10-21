Capturan en Nogales, Sonora, a operador de 'Los Gigios'

Francisco Ernesto Félix Romero, presunto operador de la célula delictiva Los Gigios, fue detenido en un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales en Nogales, ciudad fronteriza con Estados Unidos.

Este grupo criminal está vinculado con tráfico de drogas y personas, así como con secuestros y homicidios en la región norte de Sonora.

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la captura se logró tras labores de inteligencia que permitieron localizar un domicilio en la colonia Buenos Aires, donde Félix Romero permanecía oculto.

La operación fue realizada de manera coordinada por la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR) y Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE).

Con un mandamiento judicial de cateo, las autoridades intervinieron el inmueble y cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de Francisco Ernesto, de 50 años, por su presunta participación en el delito de privación ilegal de la libertad.

Durante el operativo, se aseguraron 40 dosis de droga y diversos indicios que quedaron bajo resguardo ministerial. El inmueble fue sellado y asegurado como parte de la investigación.

“El detenido fue informado de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición de la autoridad competente, quien definirá su situación jurídica”, informó la SSPC.

De acuerdo con la dependencia federal, Félix Romero desempeñaba un papel clave dentro de Los Gigios, grupo que mantiene presencia en Nogales y zonas colindantes con Arizona. Se le relaciona con privaciones ilegales de la libertad, tráfico de personas y drogas, así como agresiones contra integrantes de grupos rivales.

Con esta acción, la mesa estatal de seguridad en Sonora destacó que se fortalecen los trabajos de inteligencia para desarticular redes criminales que operan en los municipios fronterizos, especialmente en los corredores utilizados para el trasiego de drogas y migrantes hacia Estados Unidos.

