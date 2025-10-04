Capturan operador del 'Tren de Aragua' en CDMX

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con apoyo de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y autoridades federales, detuvieron en Iztapalapa a Nelson Arturo, alias “Nelson”, principal operador del cártel venezolano Tren de Aragua, junto a su brazo derecho, Lucas Alberto, y Marcos Gabriel.

Durante los operativos, se aseguraron dosis de metanfetamina, cocaína, mariguana y crystal. Las acciones derivaron de investigaciones de gabinete y campo relacionadas con denuncias por venta de droga en la colonia Francisco Villa.

En seguimiento a trabajos de investigación relacionados con la organización delictiva “Tren de Aragua”, elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX detuvieron en la Ciudad de México a Nelson Arturo “N”, alias “Nelson”,… pic.twitter.com/PHYbiAK9lu — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 4, 2025

En la primera intervención, en la calle Palmillas, los policías aseguraron 126 dosis de metanfetamina, 170 de cocaína en polvo, 81 de cocaína en piedra y 76 de hierba similar a la mariguana, deteniendo a Nelson Arturo.

La segunda acción, en la calle Durango, resultó en la detención de un hombre de 32 años y el aseguramiento de 239 dosis de cocaína, medio kilogramo de crystal y un kilogramo de hierba verde y seca.

De acuerdo con las indagatorias, Nelson cuenta con antecedentes por robo agravado calificado en pandilla, delitos contra la salud y portación de instrumentos para agredir, en los años 2009, 2011, 2023 y 2025.

Comentarios