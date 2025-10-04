Cerrar X
Capturan operador del 'Tren de Aragua' en CDMX

Este despliegue fue reportado en las inmediaciones de la alcaldía Iztapalapa, donde personal de distintas instituciones colaboraron realizar dicha captura

  • 04
  • Octubre
    2025

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con apoyo de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y autoridades federales, detuvieron en Iztapalapa a Nelson Arturo, alias “Nelson”, principal operador del cártel venezolano Tren de Aragua, junto a su brazo derecho, Lucas Alberto, y Marcos Gabriel.

Durante los operativos, se aseguraron dosis de metanfetamina, cocaína, mariguana y crystal. Las acciones derivaron de investigaciones de gabinete y campo relacionadas con denuncias por venta de droga en la colonia Francisco Villa.

En la primera intervención, en la calle Palmillas, los policías aseguraron 126 dosis de metanfetamina, 170 de cocaína en polvo, 81 de cocaína en piedra y 76 de hierba similar a la mariguana, deteniendo a Nelson Arturo.

La segunda acción, en la calle Durango, resultó en la detención de un hombre de 32 años y el aseguramiento de 239 dosis de cocaína, medio kilogramo de crystal y un kilogramo de hierba verde y seca.

De acuerdo con las indagatorias, Nelson cuenta con antecedentes por robo agravado calificado en pandilla, delitos contra la salud y portación de instrumentos para agredir, en los años 2009, 2011, 2023 y 2025.


