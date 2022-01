Casos por Covid-19 en Cámara de Diputados van a la 'alta'

En la Cámara de Diputados los contagios por coronavirus continúan, de momento van ocho funcionarios legislativos con SARS-CoV-2.

Se comunicó que incluso algunos operarios de limpieza que trabajan junto a otros empleados en el congreso también han contraído Covid-19, los cuales son alrededor de 40.

Según un informe hasta la fecha 118 legisladores y 653 empleados han dado positivo al coronavirus, de los cuales el patógeno se ha cobrado la vida de cuatro diputados:

Desde el 31 de diciembre hasta el sábado 8 de enero, ocho legisladores habían informado que habían dado positivo al Covid-19.

Empleados de la cámara legislativa han informado que éste repunte de se debe a lo 'relajado' de las medidas sanitarias y la suspensión de pruebas covid, las cuales aún no se ha anunciado su reinstalación a la Cámara de Diputados.

"Sí, algunos sí se están enfermando, y casi ahorita no está viniendo toda la gente por lo mismo que le digo por la pandemia; (por eso) estamos usando todo: cubrebocas gel, todo eso, sanitizante, todo eso lo estamos usando", comentó Teodora Hernández, trabajadora de limpieza del recinto.

"Pues evidentemente todos, no solo al interior de la cámara, sino todos tenemos preocupación, porque se sabe que ómicron es una variante más contagiosa, pero no queda más que vacunarnos: la preocupación está latente, pero ahora sí que no nos queda más que tener todas las medidas posibles", dijo Laura Soto, asesora parlamentaria.