Nacional

Causan refrescos 1 de cada 3 casos de diabetes en México: Salud

El secretario de Salud, David Kershenobich, advirtió que el alto consumo de refrescos es responsable de uno de cada tres nuevos casos de diabetes

  • 19
  • Agosto
    2025

El secretario de Salud, David Kershenobich, advirtió que el alto consumo de refrescos y bebidas azucaradas es responsable de uno de cada tres nuevos casos de diabetes mellitus y de uno de cada siete casos de enfermedades cardiovasculares en México.

En conferencia desde Palacio Nacional, Kershenobich detalló que cada mexicano bebe en promedio 166 litros de refrescos al año, lo que coloca al país entre los principales consumidores a nivel mundial.

"Una sola botella de 600 mililitros, equivale a ingerir entre 12 y 15 cucharadas de azúcar", explicó.

“No pasa nada”... hasta que se vuelve rutina

El funcionario alertó que la percepción de que beber ocasionalmente no tiene consecuencias cambia cuando el consumo se vuelve diario y excesivo.

“Uno puede pensar: ‘me lo tomo una vez y no pasa nada’, pero cuando hablamos del consumo excesivo diario se vuelve muy importante”, puntualizó.

Niñez y adolescencia, la etapa más vulnerable

Kershenobich subrayó que siete de cada diez niños y adolescentes en México consumen bebidas azucaradas, incluso durante el desayuno.

Este hábito está vinculado con el aumento en los índices de diabetes y enfermedades cardiovasculares desde edades tempranas.

Actualmente, cuatro de cada diez niños y adolescentes presentan sobrepeso u obesidad, condiciones que se arrastran hasta la adultez.

“El daño generado en la infancia no desaparece, sino que se acumula y se proyecta en el tiempo, dando lugar a diversas enfermedades”, advirtió.

Obesidad en aumento en todas las edades

Por otra parte, el secretario de Salud enfatizó que la obesidad sigue creciendo en México, iniciando en la infancia, acentuándose en la adolescencia y extendiéndose entre los adultos mayores de 20 años.

