CDMX 'limitará' música bélica, pero no prohibirá narcocorridos

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que se emitirá una directriz para la limitación de la música con mensajes bélicos en eventos y espacios públicos.

El anuncio de esta iniciativa es con la intención de respaldar la iniciativa de la mandataria Claudia Sheinbaum para impulsar los "corridos sin violencia".

La mandataria capitalina explicó que con esto se busca evitar exponer a la población —en particular a los jóvenes— a los mensajes de algunos géneros musicales, como los narcocorridos.

"No podemos tener eventos en donde, como en algunos lados, afortunadamente aquí no, pero se tienen en pantallas a los generadores de violencia y generando en nuestra juventud y en la población una inducida cultura para que hoy los jóvenes quieran ser igual que algunos generadores de violencia", indicó la mandataria.

Sin embargo, Brugada aclaró que esta iniciativa no buscaría prohibir este subgénero, sino buscar la generación de un diálogo para no caer en "acciones culturales que no ayudan para nada a construir paz".

"Nos sumamos, por supuesto, a que el género musical no se combate, sino que es el mensaje el que tenemos que cuidar", remarcó Brugada.

Esta medida llega después del incidente en la Feria de Texcoco, donde, después de que el artista Luis R. Conriquez se negara a cantar este subgénero el público empezara a abuchearlo para después brincarse al escenario y romper los instrumentos del concierto.

