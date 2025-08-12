CDMX tiene 60% menos homicidios que Washington, asegura Brugada

La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, respondió a las declaraciones de Trump asegurando que la tasa de homicidios en la Ciudad de México es de 10 por cada 100 mil habitantes, un 60% menor a la que registra Washington, D.C., con 27.

En conferencia de prensa, la mandataria local citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) correspondientes a 2024.

"La tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes en la Ciudad de México es 60% menor a los homicidios que tiene Washington, que supera los 27 por cada 100 mil”, señaló la mandataria.

Las declaraciones de Brugada se dan luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparara a la capital mexicana con ciudades de alta incidencia criminal, asegurando que Washington vive “una ola criminal peor que Bogotá o Ciudad de México” en homicidios, robos y asaltos.

En la misma rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario republicano anunció que la policía de Washington quedará bajo control federal y que se activará a la Guardia Nacional, basándose en un informe que sitúa a la capital estadounidense como la ciudad con mayor tasa de homicidios en 2024: 27.54 por cada 100 mil habitantes.

La cifra prácticamente duplica la de Bogotá (15.1) y supera a las de otras capitales como Ciudad de México, Islamabad, Lima, Ottawa, París o La Habana.

Trump agregó que incluso dobla los registros de Bagdad, Ciudad de Panamá, Brasilia y San José.

Pese a que los crímenes violentos en Washington han caído 26% en lo que va del año y los homicidios se han reducido 12%, la proporción respecto a su población, alrededor de 700 mil personas, sigue siendo más alta que en la mayoría de capitales del mundo.

