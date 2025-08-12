Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_1_9e2a2043f4
Nacional

CDMX tiene 60% menos homicidios que Washington, asegura Brugada

Clara Brugada respondió a las declaraciones de Trump asegurando que la tasa de homicidios en la CDMX es menor a la que registra Washington, D.C.

  • 12
  • Agosto
    2025

La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, respondió a las declaraciones de Trump asegurando que la tasa de homicidios en la Ciudad de México es de 10 por cada 100 mil habitantes, un 60% menor a la que registra Washington, D.C., con 27.

En conferencia de prensa, la mandataria local citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) correspondientes a 2024.

"La tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes en la Ciudad de México es 60% menor a los homicidios que tiene Washington, que supera los 27 por cada 100 mil”, señaló la mandataria.

Las declaraciones de Brugada se dan luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparara a la capital mexicana con ciudades de alta incidencia criminal, asegurando que Washington vive “una ola criminal peor que Bogotá o Ciudad de México” en homicidios, robos y asaltos.

En la misma rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario republicano anunció que la policía de Washington quedará bajo control federal y que se activará a la Guardia Nacional, basándose en un informe que sitúa a la capital estadounidense como la ciudad con mayor tasa de homicidios en 2024: 27.54 por cada 100 mil habitantes.

La cifra prácticamente duplica la de Bogotá (15.1) y supera a las de otras capitales como Ciudad de México, Islamabad, Lima, Ottawa, París o La Habana.

Trump agregó que incluso dobla los registros de Bagdad, Ciudad de Panamá, Brasilia y San José.

Pese a que los crímenes violentos en Washington han caído 26% en lo que va del año y los homicidios se han reducido 12%, la proporción respecto a su población, alrededor de 700 mil personas, sigue siendo más alta que en la mayoría de capitales del mundo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_4_25d8bb946d
UFC organizará el primer evento de pelea en la Casa Blanca
EH_UNA_FOTO_d19252c1f9
Américo Villarreal y Harfuch refuerzan coordinación en seguridad
Whats_App_Image_2025_08_13_at_12_38_15_AM_fb4cb2c9eb
Golpe a criminales clave frena delitos en Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_13_at_5_20_42_PM_7285062061
Capacitan a policías de Fuerza Civil para el Mundial 2026
tanque_el_fraie_01_2645a3ee76
Agua y drenaje gestiona nuevo tanque de agua para García
Whats_App_Image_2025_08_13_at_4_09_37_PM_46573c6cb9
Baja San Pedro 50% del rezago de expedientes de Desarrollo Urbano
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
publicidad
×