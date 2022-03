¿Celebramos con unos tacos?

Una tortilla y la imaginación infinita del cocinero para un delicioso relleno, así es el taco en nuestro país; hoy es el Día del Taco en México.

No importa si son de trompo, barbacoa, bisteck, chapulines, mariscos, carnita asada..., las opciones son infinitas y varían según el ingenio del cocinero, y por supuesto, de los elementos disponibles en la cocina, porque cada región del país aporta su folclore al momento de crear sus tacos, y es que todo cabe en una tortilla sabiéndolo acomodar, y por qué no, también sazonar, porque taco sin ´salsita´ no es taco.

Hoy en el Día del Taco en México hacemos un breve recuento de algunos tacos que no deben faltar en nuestra degustación, ¡prepárate para salivar!:

Los básicos

Tacos de carne asada: La ´tacopedia´ es muy extensa, pero sin lugar a dudas en la región noreste del país, estos tacos son indispensables, son cortes jugosos y suaves que se marinan con especias, ajos y chiles, antes de su paso por la parrilla.

Tacos de trompo: La carne es cocinada en un trompo o parrilla vertical, y este manjar es el resultado de la mezcla de culturas gastronómicas entre México y Medio Oriente. La gran mayoría de las preparaciones usa carne de cerdo con un adobo especial; es indispensable acompañar con cebolla y cilantro fresco.

Tacos de carnitas: Todas las partes del cerdo se aprovechan, la grasa y vísceras están invitadas al cazo para una cocción lenta en la grasa, lo que dará el resultado crujiente y a la vez jugoso, que hace de esta opción un verdadero manjar.

Tacos de canasta: De Tlaxcala para el mundo, la recete proviene de esa región pero en muchos lugares del país los podemos encontrar y saborear; de frijol, chicharrón o papa, el relleno es lo de menos, el sabor no se compara son sabrosos y llenadores.

Para paladares aventureros

Tacos de hormiga chicatana: Llevan guacamole y hormigas asadas al comal, esta extravagancia culinaria proviene de Chiapas.

Tacos de cuetlas: Son hechos con larvas de mariposa , criadas en el árbol de chía, se comen con salsa de chile y los encontramos en Puebla.

, criadas en el árbol de chía, se comen con salsa de chile y los encontramos en Puebla. Tacos de plátano frito con salsa chimole: Se preparan con tiras de plátano frito en tortilla frita bañados con chimole que es una salsa espesa y negra hecha con chiles quemados.