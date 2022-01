Chespirito ´aterriza´ en el Aeropuerto Felipe Ángeles

Filtran imágenes de baño decorado con fotografías de personajes que interpretó el actor Roberto Gómez Bolaños

Faltan menos de 70 días para que se inaugure el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y ya empiezan a filtrarse más fotografías de sus instalaciones en redes sociales.

Las últimas fotos en filtrarse fueron las de un baño decorado con imágenes de Roberto Gómez Bolaños mejor conocido como "Chespirito". El actor falleció el 28 de noviembre de 2014, pero su trabajo ha marcado a muchas generaciones de México.

Esta no es la primera vez que se filtran fotografías de los sanitarios del Aeropuerto Felipe Ángeles; hace unas semanas circularon imágenes en las que se observan baños con temática de la Lucha Libre y del Día de Muertos.

Respecto al tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que muchos han criticado la obra sin ni siquiera conocerla aún.

"Fíjense, el aeropuerto de la ciudad, no es con el propósito de enojar a nadie, ya deberían cambiar o por lo menos tener sentido del humor, no enojarse; la vida es un dulce, este aeropuerto va quedar bellísimo, cuando visiten los baños, que han sido tan cuestionados, sin haberlos visto, van a decir esto no se ve en ninguna parte del mundo, en ningún aeropuerto del mundo", apuntó el jefe del Ejecutivo federal.

El AIFA tendrá 38 baños temáticos que incluyen los dedicados a la charrería, al Día de Muertos, al Metro de la Ciudad de México y a Cri Cri, entre otros.