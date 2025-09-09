Cerrar X
Nacional

Choque entre autobús y tráiler deja 14 heridos en Veracruz

Un fuerte accidente se registró la mañana de este martes 9 en la autopista Córdoba-Veracruz, cuando un tráiler se impactó contra un autobús de la línea ADO

  • 09
  • Septiembre
    2025

Un fuerte accidente se registró la mañana de este martes 9 en la autopista Córdoba-Veracruz, cuando un tráiler se impactó contra un autobús de la línea ADO, lo que provocó el incendio de ambas unidades.

El percance ocurrió alrededor de las 10:00 horas, a la altura del kilómetro 33 del tramo Córdoba-La Tinaja.

De acuerdo con medios locales, el tráiler se impactó por alcance contra el autobús, lo que generó que ambos vehículos terminaran envueltos en llamas y calcinados.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia y personal de Protección Civil, quienes confirmaron que al menos 14 personas resultaron lesionadas. Los heridos fueron trasladados a hospitales de la zona, donde se reportan en condición estable.

“Equipos de emergencia y PC atienden el accidente vehicular en la autopista Córdoba–Veracruz; 14 personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas para su atención médica, su salud se reporta estable”, informó la Secretaría de Protección Civil de Veracruz a través de redes sociales.

La dependencia añadió que las fuerzas de tarea realizaron labores para sofocar el incendio y abanderar la vialidad, con el fin de restablecer la circulación en este tramo carretero.


