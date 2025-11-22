Cerrar X
Nacional

Choque múltiple en Silao deja dos muertos y siete heridos

Un fuerte accidente registrado la mañana de este sábado en la carretera federal 45, a la altura de la comunidad El Espejo en Silao

  • 22
  • Noviembre
    2025

Un fuerte accidente registrado la mañana de este sábado en la carretera federal 45, a la altura de la comunidad El Espejo en Silao, dejó un saldo de dos personas fallecidas y siete más heridas.

En el choque participaron dos tráileres, un camión de pasajeros y una camioneta; dos de las unidades terminaron incendiadas.

Paramédicos atendieron a los lesionados en el sitio, donde uno de ellos fue reportado en estado grave.

La Secretaría de Salud informó que cuatro de los heridos fueron trasladados a una clínica privada en Irapuato, dos al Hospital General Silao y uno más a la clínica del IMSS en el mismo municipio.

La Secretaría de Seguridad y Paz señaló que las corporaciones de emergencia brindaron atención inmediata y que las víctimas y sus familias recibirán acompañamiento del Gobierno del Estado.

El incendio del tráiler y la camioneta fue sofocado por elementos del Cuerpo de Bomberos de Silao y de la Coordinación Estatal de Protección Civil, quienes también apoyaron en las labores de enfriamiento.

Autoridades continúan con los trabajos de limpieza y retiro de las unidades siniestradas, con apoyo de la Policía Estatal de Caminos, Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

En el operativo participaron además la Cruz Roja, Policía y Tránsito de Silao, el Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato y la Fiscalía General del Estado.


