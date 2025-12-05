Podcast
Nacional

Claudia Sheinbaum participa en Sorteo del Mundial 2026

Durante la mañana de este viernes, la mandataria federal se presentó en la capital de la Unión Americana para participar en el Sorteo de la FIFA

  • 05
  • Diciembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum junto con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney participaron en el inicio del Sorteo de la FIFA del Mundial 2026.

La primera participación fue del ministro canadiense, quién clasificó a su selección en el grupo B. 

Captura de pantalla 2025-12-05 115857.png

Seguido, la presidenta de México obtuvo su turno al consolidarse como primer participante del Grupo A.

INFO 7 UNA FOTO (5).png

En tanto, el mandatario estadounidense, Donald Trump, se posicionó en el grupo D.

Captura de pantalla 2025-12-05 115738.png

Orgullosas, orgulloso de recibir por tercera vez la Copa del Mundo: Sheinbaum

Durante su participación, la presidenta de México destacó la riqueza cultural del país, al convertirse en el único país en recibir tres veces la Copa del Mundo.

"Orgullosas, orgullosos de recibir por tercera vez la copa mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitarán nuestra nación. Además quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador y especial. Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales" exclamó la presidenta.

La presidenta Claudia Sheinbaum acudió al Centro Kennedy debido a que México participará como sede en el Mundial 2026, por lo que formará parte del grupo A, del bombo 1.

INFO 7 UNA FOTO (3).png

Durante el acto de ceremonia, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, agradeció la presencia de la mandataria federal cuando le daba la bienvenida a los presidentes que colaborarán como anfitriones. 

"Bienvenida, también y un gran aplauso a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum". 

G7a9tomb0AA-GZD.png

Además, Infantino pidió corear los nombres de los tres países como una forma de celebrar uno de los eventos deportivos más importantes del mundo y el primero en celebrarse en tres países.

Claudia Sheinbaum se encuentra en compañía del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. 

Así llegó la presidenta al Washington D.C.

Claudia Sheinbaum llegó al Centro Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C. en compañía del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

G7a1OyUXMAA8TVU.jpg

La mandataria federal fue recibida por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, así como por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.


Etiquetas:
