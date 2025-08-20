Cerrar X
Nacional

Comando armado asalta plataforma de Pemex en Campeche

Un comando armado irrumpió en la plataforma Akal-R de Pemex en Campeche y robó 50 equipos de respiración. Afortunadamente no hubo heridos

  • 20
  • Agosto
    2025

La noche del 18 de agosto, un comando armado irrumpió en la plataforma Akal-R, una de las instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el complejo Cantarell, en la Sonda de Campeche.

Los asaltantes robaron alrededor de 50 equipos de respiración autónoma, utilizados en emergencias con gases tóxicos, informó la petrolera.

De acuerdo con reportes oficiales, el asalto se registró poco después de las 22:00 horas. Encubiertos y con armas largas, los agresores llegaron a bordo de una lancha rápida, amenazaron a los trabajadores y realizaron disparos al aire para intimidarlos.

Tras someter al personal, sustrajeron el equipo de seguridad y huyeron en la misma embarcación.

Respuesta inmediata y protocolo de seguridad

Pemex confirmó que no hubo trabajadores heridos; sin embargo, tres empleados presentaron crisis nerviosa y recibieron atención médica en la propia plataforma.

La Secretaría de Marina (Semar) y el área de Seguridad Física de la empresa activaron de inmediato el Protocolo General de Atención a Eventos en Instalaciones Marinas y Costeras, manteniendo la vigilancia en la zona.

Además, la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una carpeta de investigación, aunque hasta el momento no se han reportado detenciones.

Robos, una amenaza recurrente para Pemex

Cabe señalar que el robo a plataformas petroleras se ha convertido en un problema creciente en el Golfo de México. Tan solo en 2024, Pemex registró 43 denuncias por asaltos en plataformas y embarcaciones, una cifra tres veces mayor a la del año anterior.

El botín de los delincuentes va desde herramientas y materiales eléctricos hasta sistemas especializados de seguridad. El impacto económico supera los $170 millones de pesos en el Activo de Producción Cantarell.

Por otra parte, cabe recordar que en septiembre de 2024, por ejemplo, la plataforma Balam-TD Satélite en Campeche fue saqueada, con pérdidas cercanas a los $9.5 millones de pesos en cableado eléctrico.

Entre 2016 y 2025, Pemex ha denunciado al menos 442 robos en sus instalaciones marinas, lo que revela la magnitud del problema.


