EH_UNA_FOTO_2025_08_29_T113117_838_42e36cbd97
Nacional

Comisión Permanente celebra sesión tras riña entre Noroña y Alito

Noroña convocó a una sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para abordar los hechos ocurridos el 28 de agosto en el recinto legislativo

  • 29
  • Agosto
    2025

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, convocó a una sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para abordar los hechos ocurridos el 28 de agosto en el recinto legislativo.

A pesar de problemas técnicos de audio al inicio, el legislador emitió un pronunciamiento condenando la agresión sufrida en su contra.

Fernández Noroña destacó la gravedad del incidente, señalando: "En toda la historia del Congreso nunca se había agredido directamente a una persona presidenta de alguno de los órganos. Es particularmente grave que la agresión haya sido por parte de un dirigente político y que tres legisladores, no miembros de la Permanente, hayan participado en la agresión física".

En el pronunciamiento, la Comisión Permanente condenó enérgicamente "la cobarde y brutal agresión" que, según el comunicadoshe statement, fue organizada, planificada e instrumentada con alevosía por seis legisladores del PRI contra Fernández Noroña, la diputada Dolores Padierna y el trabajador de la Cámara de Senadores, Emiliano González.

Se informó que los agredidos presentaron denuncias penales ante las autoridades competentes para que se actúe conforme a la ley. 


