Comparten resultados de 'Plan Michoacán por la Paz y la Justicia'

El Gabinete de Seguridad de México informó que cinco personas fueron detenidas y 20 armas fueron decomisadas como parte del despliegue implementado del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” registrado entre el 6 y 9 de noviembre.

A través de redes sociales, el Gabinete detalló que estos operativos fueron implementados en tres municipios, en los que también se decomisaron casi 6,000 cartuchos y 330 kilogramos de droga sintética, así como siete vehículos y diverso equipo táctico.

Resultado de acciones operativas realizadas del 6 al 9 de noviembre como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, en los municipios Buenavista, Cotija y Huetamo, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_ detuvieron a 5 personas y aseguraron 20 armas de fuego, 3 granadas,… pic.twitter.com/xJYBzMfB2V — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 10, 2025

Arriban más elementos a reforzar seguridad en la entidad

Elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional arribaron al estado de Michoacán para reforzar las acciones de seguridad establecidas por el Gobierno Federal para fortalecer la paz en la entidad.

El general de Brigada de Estado Mayor, Juan Bravo fue el encargado de recibir a los elementos federales que arribaron a la entidad. Este despliegue forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, mismo que establece que el personal sea distribuido en municipios donde se reportan altos índices de violencia como:

Uruapan

Zamora

Morelia

Apatzingán

En total, se espera la llegada de 1,980 elementos de ambas fuerzas federales provenientes de Puebla y Chiapas, donde se espera que su presencia sea permanente. El general también exhortó a las autoridades a trabajar en conjunto y con plena cooperación con las tres órdenes de Gobierno.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia contempla la participación de un total de 10,506 integrantes de fuerzas de seguridad de los cuales: 4,386 son elementos locales; 4,140 de contención y 1,980 provientes de refuerzo federal.

