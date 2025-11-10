Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T164607_040_4b3dca8c54
Nacional

Comparten resultados de 'Plan Michoacán por la Paz y la Justicia'

Durante el fin de semana, fuerzas federales informaron que se lograron decomisar diversos objetos de delito, con el fin de combatir el crimen organizado

  • 10
  • Noviembre
    2025

El Gabinete de Seguridad de México informó que cinco personas fueron detenidas y 20 armas fueron decomisadas como parte del despliegue implementado del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” registrado entre el 6 y 9 de noviembre.

A través de redes sociales, el Gabinete detalló que estos operativos fueron implementados en tres municipios, en los que también se decomisaron casi 6,000 cartuchos y 330 kilogramos de droga sintética, así como siete vehículos y diverso equipo táctico.

Arriban más elementos a reforzar seguridad en la entidad

Elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional arribaron al estado de Michoacán para reforzar las acciones de seguridad establecidas por el Gobierno Federal para fortalecer la paz en la entidad.

G5bXKO9agAAibiD.jpg

El general de Brigada de Estado Mayor, Juan Bravo fue el encargado de recibir a los elementos federales que arribaron a la entidad. Este despliegue forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, mismo que establece que el personal sea distribuido en municipios donde se reportan altos índices de violencia como:

  • Uruapan
  • Zamora
  • Morelia
  • Apatzingán

En total, se espera la llegada de 1,980 elementos de ambas fuerzas federales provenientes de Puebla y Chiapas, donde se espera que su presencia sea permanente. El general también exhortó a las autoridades a trabajar en conjunto y con plena cooperación con las tres órdenes de Gobierno.

G5bXKPrboAAIL9r.jpg

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia contempla la participación de un total de 10,506 integrantes de fuerzas de seguridad de los cuales: 4,386 son elementos locales; 4,140 de contención y 1,980 provientes de refuerzo federal.


