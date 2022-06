Comunidad judía condena uso de 'hitleriano' por AMLO

El presidente López Obrador utilizó el término para referirse al conductor Carlos Alazraki

Ciudad de México.-La Comunidad Judía en México calificó de "inaceptable" que el presidente Andrés Manuel López Obrador utilice el término "hitleriano" para referirse a una persona.

En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se refirió a que el publicista Carlos Alazraki, uno de los opositores de su gobierno, tiene un pensamiento "hitleriano". Esto tras recordar que desde hace tiempo tiene diferencias políticas con Alazraki del cual también mencionó que es un "profundo conservador", por lo que la comunidad judía de México se posicionó en contra del mandatario.

"Ya tenemos diferencias con él desde hace tiempo, es como ´hitleriano´, una vez lo comenté, se piensa de que porque ya no existe Hitler o ya no existe Stalin o Mussolini ya desapareció el pensamiento nazista, fascista, la derecha rancia española y no, eso existe", indicó AMLO.

Tras esta declaración, el Comité Central de la comunidad judía en México lanzó un comunicado oficial en el que expresó su inconformidad por la referencia del mandatario hacia un ciudadano activo de la comunidad judía sobre uno de los periodos más oscuros de la historia de la humanidad.

"Toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable", agregó el organismo comunitario.