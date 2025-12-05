Podcast
Nacional

Concluyen fase de búsqueda con recuperación de 23 cuerpos en Cdmx

Familiares de personas desaparecidas y personas expertas independientes también participaron como observadores, además de tener acceso a la excavación

  • 05
  • Diciembre
    2025

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México recuperó 23 cuerpos de una fosa clandestina como parte de la primera fase del Plan de Recuperaciones Controladas en el Panteón Civil de Dolores.

A través de redes sociales, se informó que equipos de especialistas recuperaron 23 cuerpos dentro de una fosa clandestina durante las jornadas efectuadas del 18 y al 27 de noviembre.

Los restos recuperados fueron trasladados al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia para su análisis e integración con las hipótesis de identidad.

En dichos trabajos, se contó con la participación de equipos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobierno, la Comisión de Búsqueda de Personas y el Poder Judicial.

Colectivos, familiares de personas desaparecidas y personas expertas independientes también participaron como observadores, además de tener acceso a la excavación.

¿Cómo se realizó dicha extracción?

Especialistas en arqueología, antropología física y criminalística realizaron la cuadriculación del área y el marcaje de los primeros niveles. 

Después excavaron de forma controlda tramos de entre 20 y 40 centímetros, hasta llegar a los 2 metros de profundidad.

Luego de una revisión minuciosa, se localizaron diversos elementos humanos, así como fragmentos, microfragmentos y astillas de elementos óseos.


