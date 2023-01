Condena Amnistía Internacional vigilancia en Metro

La organización Amnistía Internacional criticó el despliegue de la Guardia Nacional en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México.

Después de que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, informara sobre el despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional en las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la CDMX, la organización Amnistía Internacional (AI) criticó las medidas impuestas por el gobierno capitalino.

De acuerdo con la organización de derechos humanos, esta acción atenta contra el principio de excepcionalidad y normaliza la militarización en México, además, hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para respetar y garantizar las labores de seguridad.

Según AI, las labores desempeñadas por la Guardia Nacional en el Metro, que consisten en vigilancia, orientación a usuarios y detención de presuntos delincuentes, deberá desempeñarse por instituciones civiles, y no castrenses.

Cabe mencionar que de acuerdo con el reglamento del Sistema de Transporte Colectivo, en las estaciones y los vagones del metro no se permiten armas de fuego, objetos punzocortantes y material inflamable, por ello los elementos no cuentan no armas de fuego.

'Expresamos nuestra preocupación ante la decisión de @Claudiashein de involucrar a la @GN_MEXICO_ en labores de vigilancia del @MetroCDMX', publicó la institución.

'Llamamos a respetar y garantizar que las labores de seguridad pública sean realizadas por instituciones civiles', añadió.