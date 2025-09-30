Cerrar X
Condena SRE muerte de mexicano en ataque a ICE en Dallas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exigió el esclarecimiento de la muerte del mexicano Miguel Ángel García Hernández, quien falleció tras un tiroteo

  • 30
  • Septiembre
    2025

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado para exigir el esclarecimiento de la muerte del mexicano Miguel Ángel García Hernández, quien resultó gravemente herido en un tiroteo registrado el pasado 24 de septiembre contra un vehículo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas.

El Consulado General de México en Dallas, a través de su Departamento de Protección, mantuvo contacto cercano con la esposa y familiares de García Hernández.

Además, gestionó un permiso humanitario para que su madre pudiera viajar a Estados Unidos y acompañar a la familia en este momento crítico.

La Cancillería también canalizó a los deudos con un abogado para evaluar opciones legales y brindar posible representación jurídica.

El ataque del francotirador

En el tiroteo, perpetrado por Joshua Jahn, de 29 años, perdió la vida también el salvadoreño Norlan Guzmán Fuentes, de 37 años, quien estaba esposado y bajo custodia de ICE cuando recibió los disparos. Jahn disparó desde una terraza cercana y posteriormente se quitó la vida.

Miguel Ángel García, que llevaba más de 20 años viviendo en Dallas y trabajaba como pintor de casas, fue detenido en una parada de tráfico rutinaria y se encontraba bajo custodia al momento del ataque.

García Hernández, de 32 años, falleció tras ser desconectado del soporte vital. Su esposa, Stephany Gauffeny, esperaba a su quinto hijo, informó la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), organización que lamentó la tragedia.

La pareja acababa de mudarse a su primera vivienda, logro alcanzado con años de esfuerzo del mexicano.

Por otra parte, la SRE reiteró su compromiso de brindar protección y asistencia a las personas mexicanas en el exterior y subrayó que dará puntual seguimiento a la investigación para que se esclarezca lo ocurrido.

“El Gobierno de México expresa sus condolencias a la familia y reitera su exigencia de justicia para el connacional fallecido”, concluyó la Cancillería.


